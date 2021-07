FC Den Bosch voor meer dan de helft in Amerikaanse handen

Het zogenoemde ‘gouden prioriteitsaandeel’, waarmee onder andere de naam, clubkleuren, clubcultuur en vestigingsplaats gewaarborgd zijn, blijft eigendom van Stichting Behoud Betaald Voetbal ’s-Hertogenbosch, meldt FC Den Bosch. De Amerikanen investeerden eerder in andere Europese clubs, zoals Barnsley FC (Engeland), FC Thun (Zwitserland), KV Oostende (België), AS Nancy (Frankrijk) en Esbjerg fB (Denemarken).

Overname FC Den Bosch is rond: club komt in Amerikaanse handen

,,Ons gezamenlijke doel is binnen afzienbare tijd weer meedoen om de bovenste plekken in de Keuken Kampioen Divisie, een duurzame, gezonde bedrijfsvoering en een sterke organisatie neerzetten die klaar is voor de toekomst. Dat is belangrijk voor de continuïteit van FC Den Bosch. Door de investeringen kunnen we de laagste categorie, waarin clubs zitten die hard moeten werken aan hun financiële evenwicht, binnenkort verlaten.”