FC Den Bosch blijft koploper in Keuken Kampioen Divisie

FC Den Bosch, dat vorige week in Dordrecht al de tweede periodetitel veroverde, scoorde drie keer in de tweede helft in De Vliert. De Italiaanse spits Stefano Beltrame scoorde in de 58ste en 66ste minuut, waarna Sven Blummel een kwartier voor tijd voor de 3-0 eindstand zorgde.



FC Twente blijft tweede in de Keuken Kampioen Divisie na een 1-0 overwinning op Jong FC Utrecht. De van Manchester City gehuurde middenvelder Matthew Smith maakte al na dertien minuten spelen de enige goal in de Grolsch Veste. Twente staat twee punten achter op koploper FC Den Bosch.