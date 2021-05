‘FC Barcelona op zoek naar nieuwe trainer, Ronald Koeman moet 15 dagen wachten’

Ajax al 15,64 miljoen euro rijker: dit is het prijzen­geld van de drie Europese toernooien

25 mei Uit documenten van de UEFA is duidelijk geworden wat er in het seizoen 2021/22 te verdienen valt in de drie Europese competities, waaronder de nieuwe Conference League. En coronapandemie of niet: de premies zijn volgens l’Equipe toch licht gestegen.