Fans ontmoeten spelers bij open dag Ajax

Rentree Lozano looft PSV-fans: 'Altijd een feest hoe ik hier word behandeld'

22:20 PSV-aanvaller Hirving Lozano maakte zaterdag in het oefenduel met Valencia (2-1) zijn rentree in het Philips Stadion. De Mexicaan viel twintig minuten voor tijd in en kon op luid applaus van het publiek rekenen.