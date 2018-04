Fans FC Twente massaal naar Vitesse voor cruciaal duel

Doorgaans biedt het uitvak van Vitesse plaats aan 1.000 supporters, maar omdat voor de wedstrijd tegen FC Twente een zogeheten autocombi van kracht is kunnen supporters vanaf elke gewenste plek vertrekken om vervolgens een wedstrijdkaart te bemachtigen bij een omwisselpunt. Daardoor is er een beperkt aantal parkeerplekken.



Na de zege op PEC Zwolle (2-0) leek FC Twente en stapje dichter bij de nacompetitie. Maar gisteren pakte Roda JC een punt tegen PSV en won Sparta van NAC. De laatste twee speelronden in de eredivisie worden tegelijk afgewerkt. Volgende week zondag speelt de ploeg van Marino Pusic bij Vitesse, waarna een week later in de Grolsch Veste het treffen met NAC Breda wacht.