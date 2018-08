Fans Ajax en Standard met buscombi naar risicoduel

In 2000 gingen fans van beide clubs rond een oefenwedstrijd in Luik zwaar met elkaar op de vuist.

Ajax en Standard Luik speelden twee jaar geleden tegen elkaar in de groepsfase van de Europa League. Belgische fans gooiden toen brandende fakkels naar een tribune met veel kinderen in de ArenA. In de uitwedstrijd namen supporters van Ajax wraak. Zij gooiden veel vuurwerk op het veld waardoor de wedstrijd tijdelijk werd onderbroken.