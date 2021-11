Familie van Abdelhak Nouri bereikt akkoord met Ajax over schadevergoeding

Emoties tonen

Op 8 juli 2017 zakte Nouri tijdens een trainingskamp in Oostenrijk bij het oefenduel tussen Ajax en Werder Bremen in elkaar. De behandeling op het veld schoot tekort, zo erkende Ajax-directeur Edwin van der Sar later ook. De destijds 20-jarige middenvelder liep ernstige hersenschade op. Zijn situatie is op dit moment onveranderd: hij wordt thuis door zijn familie verzorgd. Dat gebeurt 24 uur per dag, 7 dagen per week. Nouri is in staat om emoties te tonen en hij kan enigszins communiceren via gezichtsuitdrukkingen.