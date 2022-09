Familie begint crowdfunding voor revalidatie Van Iperen: ‘Donny gaat dit overwinnen’

Familieleden van Van Iperen reisden vervolgens naar Moldavië en haalden hem naar Nederland. De gemeente Dijk en Waard schoot de voetballer te hulp door hem in te schrijven in hun gemeente, waardoor hij in aanmerking voor een Nederlandse zorgverzekering.

Inmiddels maakt Van Iperen kleine stapjes in zijn herstel, maar het revalidatietraject zal langdurig zijn. ,,De eerste weken leefden wij als familie tussen hoop en vrees", is op de crowdfundingpagina te lezen. ,,Over het leven van Donny en of schade is aangericht in belangrijke delen van de hersenen. Hierdoor worstelt Donny met bewustzijn. De afgelopen weken moeten wij genoegen nemen met een knipoog of een knijpbeweging. Tot recent. ‘Yes’, is het antwoord dat Donny geeft op een vraag van één van de verplegers.”