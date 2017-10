Falkenburg in voetsporen Ruud Geels en Hennie Meijer

Breuer: Punt geeft hoop op betere tijden

22:53 Aanvoerder Michel Breuer (37) ziet de 1-1 van Sparta tegen Excelsior als begin van, zo hoopt hij, betere tijden voor de zo geplaagde Rotterdamse club. ,,Op de ranglijst schieten we er niet heel veel mee op, maar voor het vertrouwen is het goed dat we in elk geval weer een resultaat hebben.”