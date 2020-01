Faber vindt verval bij PSV te groot: ‘Wel je afspraken nakomen’

FC Emmen kent mooie start tweede seizoens­helft met thuiszege op Heracles

16:24 FC Emmen is 2020 in de eredivisie begonnen met drie punten. In de eigen Oude Meerdijk werd Heracles Almelo verslagen: 1-0. Marko Kolar maakte in de slotseconden van de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd, al werden gedurende de partij twee treffers van de bezoekers afgekeurd.