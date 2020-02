Faber optimistisch na ‘rustige week’ bij PSV

,,Het gaat toch vooral om wedstrijden winnen, om de bevestiging dat je in wedstrijden de dingen terugziet waarop je traint”, vertelde Faber vanmiddag na de training.



PSV hikt aan tegen een zege buitenshuis. De laatste in de eredivisie dateert alweer van 29 september, uit bij PEC Zwolle. ,,We benaderen uitwedstrijden hetzelfde als thuisduels. We moeten nu laten zien dat we professioneel kunnen denken en uit hetzelfde kunnen doen als thuis. Zoals in met name de eerste helft tegen Willem II. In Den Haag moeten we laten zien dat we een serie kunnen neerzetten”, aldus Faber, die gisteren middenvelder Michal Sadílek zag terugkeren op het trainingsveld. De Tsjech was er twee maanden uit met een buikspierblessure.