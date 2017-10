Faber: Alles zit tegen in deze fase

Vooral de strafschopgevallen in de wedstrijd vond Faber dubieus van de kant van scheidsrechter Bas Nijhuis. In de eerste helft kreeg FC Groningen een penalty tegen door een lichte duw van Samir Memisevic in de rug van Robert Mühren. ,,In mijn ogen geen strafschop, maar je weet met de huidige scheidsrechter dat ze hem kunnen geven." In de blessuretijd kreeg FC Groningen geen penalty na een duidelijke handsbal van Craig Goodwin. ,,Je ziet dan dat alles tegenzit in deze fase", aldus Faber.

Volgens Faber is er nog geen reden voor paniek bij de Groningse formatie. ,,Het is enige wat we kunnen doen is bij elkaar blijven en al onze energie er in steken. Op de trainingen spatten de vonken er van af, maar het is nu zaak dat we dat ook in de wedstrijden gaan doen. Verwerken en snel door, want we hebben niet veel tijd."