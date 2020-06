Extra financiële steun van hoofdsponsor voor Sparta

,,We zitten in een wereldwijde crisis. Als een hoofdsponsor dan juist op zo’n moment laat weten het sponsorship graag te willen verlengen en opwaarderen, dan is dat een ontzettend belangrijk signaal voor de club, de fans en iedereen die ons een warm hart toedraagt”, zegt algemeen directeur Manfred Laros van Sparta.

De leiding van de eredivisieclub en de directie van D&S Groep ondertekenden het verlengde sponsorcontract op het stadhuis van Schiedam, onder toeziend oog van burgemeester Cor Lamers. D&S Groep sponsort namelijk ook de stichting De Betrokken Spartaan, die allerlei maatschappelijke activiteiten ontplooit in en om Schiedam. Het vastgoedbedrijf begon als hoofdsponsor toen Sparta in 2018 net was gedegradeerd. Een jaar later keerde de Rotterdamse club terug in de eredivisie.