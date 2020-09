Extra defensieve kracht Spajic op weg naar de Kuip

Verwachtingen ‘Feyenoord gaat die volle Kuip nog heel erg missen’

8:59 Zelden was de eredivisie zo onvoorspelbaar als nu, in de coronacrisis. Waar mogen we ons ongeremd op verheugen? Wat wordt écht anders? AD Sportwereld zette twee oud-internationals, een ervaren trainer en een actief voetballer aan één tafel.