Exceptioneel talent Mohamed Ihattaren brengt Ajax vooralsnog meer lasten dan lusten

Door Johan Inan



Als een duveltje uit een doosje was hij er ineens weer. Met een post op Instagram, waarin hij met een gekke grimas en in clubkleding poseert vanaf sportcomplex De Toekomst, liet Mohamed Ihattaren de wijde wereld weten weer in training te zijn bij Ajax. ‘Back in business’, drie andreaskruizen en de locatie Amsterdam zette hij bij zijn bericht.