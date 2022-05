Excelsior zonder smaakmaker Azarkan in return tegen Heracles: ‘Ze zullen nu wakker geschrokken zijn’

Azarkan, die woensdagavond de score opende in de met 3-0 gewonnen wedstrijd, moest al voor rust gewisseld worden nadat Schoofs zijn noppen op de ribbenkast van Azarkan plantte. De huurling van Feyenoord kwam hard neer op het kunstgras en moest met een brancard van het veld worden getild. Zijn ontbreken is een flinke aderlating voor Excelsior: zijn creativiteit maakte hem dit seizoen onmisbaar. In 35 wedstrijden was hij goed voor elf goals en tien assists. Middenvelder Julian Baas neemt morgenavond zijn plek in.