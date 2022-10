Excelsior worstelt met kunstgrasbesluit: ‘In ons eentje zullen we niet in staat zijn dit te realiseren’

Excelsior is een van de vier huidige eredivisionisten die de thuisduels op een plastic ondergrond afwerken. In tegenstelling tot FC Emmen, FC Volendam en SC Cambuur heeft Excelsior niet de wens uitgesproken om binnen afzienbare tijd over te stappen op een echte grasmat. Excelsior, dat sinds 2010 op kunstgras speelt, kan begrip opbrengen voor de besluitvorming. Vanaf medio 2025 zijn de nepsprieten verboden op het hoogste niveau. ,,Het is niet zo dat wij er als club tegen zijn”, vertelt algemeen directeur Daan Bovenberg. ,,In belang van het Nederlandse voetbal begrijp ik de behoefte om op gras te gaan voetballen.”

Het bezorgt Excelsior echter een hoofdpijndossier. De Kralingers beschikken over vier kunstgrasvelden, waaronder in het stadion, die worden gebruikt voor het eerste elftal, de jongens en meiden in de jeugd, de amateurtak en de vrouwen. Laatstgenoemde ploeg moest al noodgedwongen uitwijken naar de velden van DCV Krimpen. Diverse jeugdelftallen spelen regelmatig op zondag wegens ruimtegebrek. ,,Het is bij ons meer een kwestie van kunnen dan willen. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat zijn onze velden bezet, daarin is onze capaciteit gewoon beperkt. Als we de overstap maken, zullen we drie grasvelden nodig hebben. Daarvoor moeten we extern een oplossing vinden die er op dit moment nog niet is.”

Bovenberg zal ervoor om de tafel moeten met de gemeente Rotterdam. ,,We gaan echt externe hulp van de gemeente nodig hebben. In ons eentje zullen we niet in staat zijn dit te realiseren. Momenteel hebben we er simpelweg gewoon de ruimte niet voor. Op ons eigen complex zitten we muurvast.” Juist dat was een van de redenen dat Excelsior twaalf jaar geleden een neppe grasmat liet aanleggen op Woudestein. ,,Destijds hadden we maar één natuurgrasveld. In oktober had je toen zes rolletjes tape nodig voor je enkels, zo slecht waren de velden er na een paar maanden aan toe”, aldus Bovenberg, toen zelf nog speler bij de Rotterdammers.

Ook financieel blijkt het Excelsior hoofdbrekens te bezorgen. Hoewel in de veranderagenda is afgesproken dat de Europese deelnemers een deel van hun inkomsten afstaan aan de andere clubs om de overstap naar gras te bevorderen, komen er voor een club als Excelsior enorme kosten bij kijken. Jaarlijks is het bij de Kralingers al een kwestie van ieder dubbeltje omdraaien om financieel rond te komen. ,,We zullen drie velden moeten aanleggen en onderhouden, ook nog eens op een andere accommodatie. Het financiële plaatje is gigantisch. Ik denk dat de KNVB er consistent naar moet kijken hoe alles financieel met elkaar in de pas blijft lopen.”

De KNVB doet kunstgras vanaf het seizoen 2025/2026 definitief in de ban voor eredivisieclubs. Daarmee hoopt de bond dat Nederland in de toekomst tot de zes beste landen van Europa gaan behoren, waar extra Europese tickets tegenover staan. Eind dit jaar is er nog een stemming waarbij minstens vijftien clubs akkoord moeten gaan, maar dat is een formaliteit.