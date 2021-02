Excelsior-Vitesse gaat ondanks de strenge vorst door: ‘Of KNVB moet iets anders uit de hoge hoed toveren’

Vanwege het strenge winterweer is de voorbije dagen een streep gegaan door een paar wedstrijden in het betaald voetbal. Maar de eerste kwartfinale van het bekertoernooi, die tussen Excelsior en Vitesse, gaat morgen gewoon door. Dat zegt Ferry de Haan, directeur van Excelsior.

Morgenochtend komt er een bedrijf met sneeuwschuivers om het kunstgrasveld in het Van Donge & De Roo Stadion sneeuwvrij te maken. ,,Vooralsnog gaat die wedstrijd gewoon door”, zegt de voormalig voetballer. ,,Wij moeten een schoon veld opleveren. Als het aan ons ligt, gebeurt dat. Het enige dat er kan gebeuren is dat de KNVB iets anders uit de hoge hoed tovert.”

De Haan heeft de afgelopen dagen al telefonisch contact gehad met Vitesse en de KNVB en de voorwaarde is dat er een groene (kunst)grasmat ligt. ,,Het verschil met de wedstrijden die de afgelopen dagen zijn afgelast, is de bereikbaarheid. Zondag was het code rood en was het een hels karwei voor die clubs om op de bestemming te komen. Nu worden er minder problemen verwacht.”

Quote Alleen als er dauw op het veld ligt, en dat bevriest, kan dat voor problemen zorgen. Ferry de Haan , Excelsior-directeur

Een ander duel in de kwartfinale, die tussen NEC en VVV van komende woensdag, is wél afgelast. De Nijmegenaren hebben natuurgras in De Goffert liggen en dan is het een stuk lastiger om de dikke laag sneeuw te verwijderen. Dat bleek een paar jaar geleden bij FC Utrecht, toen sneeuwschuivers het hele veld aan gort reden.

Vanmiddag waren de spelers van Excelsior al met sneeuwscheppen in de weer om een stuk van het veld schoon te vegen. ,,Zo konden we een groot positiespel doen”, zegt De Haan. Morgen wordt er in heel Nederland strenge vorst verwacht, maar gaat het niet sneeuwen. De Haan: ,,Alleen als er dauw op het veld ligt, en dat bevriest, kan dat voor problemen zorgen. Maar het ziet er allemaal positief uit.”

