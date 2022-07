Excelsior stunt met vastleggen van oud-Feyenoorder Yassin Ayoub

Ayoub was transfervrij nadat hij zijn contract bij de Griekse topclub Panathinaikos liet ontbinden. De middenvelder was afgelopen weken nog op proef bij Fortuna Sittard, maar daar verdiende hij geen contract. De Marokkaanse middenvelder koos na goede gesprekken voor een tweejarige verbintenis bij Excelsior.



Daarmee haalt de promovendus een brok aan ervaring op het hoogste niveau in huis, waar de afgelopen weken al naarstig naar werd gezocht. Ayoub speelde uiteindelijk 164 wedstrijden in de eredivisie, waarin hij 22 keer trefzeker was. In Nederland droeg hij het shirt van FC Utrecht en Feyenoord. Bij laatstgenoemde club bleef de teller in twee seizoenen uiteindelijk steken op negentien wedstrijden.