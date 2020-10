Excelsior sleept met tien man gelijkspel weg uit Eindhoven

Een rode kaart voor Excelsior vlak voor rust leek FC Eindhoven in het zadel te helpen. De Brabanders kwam in overtal echter op achterstand. Een goal van Flor Van Den Eynden leverde nog een punt op voor Eindhoven: 1-1.

Een rode kaart op slag van rust voor Excelsior-speler Mats Wieffer bood perspectief voor FC Eindhoven, dat na een uur bijna op achterstand kwam. Na slordig balverlies kwam Elias Mar Omarsson oog in oog te staan met keeper Borgmans, die de Excelsior spits net als voor rust knap van scoren hield. Rond het uur was Mar Omarsson wel trefzeker en leek Borgmans in de korte hoek meer te kunnen doen, 0-1.

FC Eindhoven komt moeilijk aan kansen, maar creëerde er met een man meer wel na de pauze. De rappe Jacky Donkor was de gevaarlijkste. Vlak voor de 0-1 testte hij doelman Alessandro Damen met een goed schot en in de 67ste minuut kreeg de buitenspeler een enorme mogelijkheid, maar kreeg de bal opnieuw niet langs Damen. In de 76ste minuut werd het toch 1-1: uit een hoekschop liep Flor Van Den Eynden bij de tweede paal binnen.

FC Eindhoven hoopte op meer dan 1-1 en het slotoffensief oogde dreigend. Bijna was het Excelsior dat in blessuretijd nog met de zege aan de haal ging, maar invaller Dylan Seys knalde de bal van dichtbij over het Eindhovense doel: 1-1.

