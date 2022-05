Excelsior promoveert naar eredivisie na krankzinnig duel bij ADO Den Haag

Finale play-offsExcelsior keert na drie seizoenen terug in de eredivisie. De ploeg van Marinus Dijkhuizen voltooide een onwerkelijke wederopstanding in een kolkend Den Haag. Na een krankzinnig en zinderend voetbalgevecht knokten de Rotterdammers zich via strafschoppen naar een overwinning.

Alsof er een bom ontplofte in het uitvak, kort nadat het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Danny Makkelie werd overstemd door gejuich. Trillende tribunes, een kolkende menigte met tranen op de wangen en uitzinnige spelers verpestten het Haagse feestje. Na een onherkenbare eerste helft stond Excelsior op uit de dood en zorgde voor een van de meest bizarre ontknopingen van de laatste jaren. Doelman Stijn van Gassel groeide in de penaltyreeks uit tot de held aan Rotterdamse zijde, door de beslissende strafschop te keren.



Bizarre taferelen gingen daaraan vooraf. Honderden fans van ADO klommen over de boarding om het veld na het laatste fluitsignaal te bestormen, maar Excelsior knokte zich op wonderbaarlijke wijze terug van een 3-0 achterstand. Dat fans minutenlang weigerden terug te keren naar de tribunes en op de reclameborden bleven zitten, zorgde voor een hinderlijke onderbreking van een memorabele nacompetitiefinale.

Al meteen na de start greep ADO de Rotterdammers bij de keel in Den Haag, waar een matig Excelsior in de touwen hing en diverse keren ternauwernood een rechtse directe ontweek. Het bleek de opmaat naar Haagse alleenheerschappij. ADO was de baas in alle duels en leek op weg naar de openingsgoal, maar kwam na een krap halfuur spelen met de schrik vrij.

Na een handsbal in de zestien miste Excelsior-topscorer Thijs Dallinga opnieuw vanaf elf meter, wat alleen maar extra olie op de woekerende vlam in het Cars Jeans stadion gooide. Dat sommige ADO-fans daarbij over de grens gingen en de grensrechter bekogelden met aanstekers en een flesje Jägermeister, zorgde ervoor dat de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd.

Kort na de onderbreking beloonde Verheydt de sterke start van zijn ploeg echter alsnog met een rake kopbal. De treffer van Felipe Pires, die met succes de verre hoek zocht, maakte enkele minuten daarna al definitief een einde aan de Kralingse illusies. Excelsior kwam er nauwelijks aan te pas en werd simpelweg afgetroefd in Den Haag. Kind van de club Sem Steijn leek het duel kort na rust al in het slot te gooien.

Promotie leek in kannen en kruiken voor ADO, maar de rode kaart voor verdediger Tyrese Asante leidde een memorabele remontada van Excelsior in. In een kwartier tijd kwam Excelsior, dat na rood voor Michael Chacón eveneens met een man minder eindigde, op gelijke hoogte. Treffers van Marouan Azarkan, Reuven Niemeijer en Thijs Dallinga zorgden voor een verlenging, waarin invaller Sacha Komljenovic de thuisploeg weer op voorsprong schoot. De 4-4 van Redouan El Yaakoubi, die raak kopte uit een hoekschop, zorgde voor een nieuw hoofdstuk waar zelfs de beste scenarioschrijvers niet mee zouden komen.

Excelsior nam de strafschoppen uiteindelijk het best en keert na drie jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau. Het is de ultieme bekroning voor een onvergetelijk seizoen voor de Rotterdamse formatie.

Veldbestorming

Na de laatste penalty werd de sfeer snel grimmig in het Cars Jeans Stadion. ADO fans bestormden het veld en zochten confrontatie met de uitfans, terwijl de Excelsior-spelers de tunnel in vluchtten. Lees hier de laatste updates. Volledig scherm © Angelo Blankespoor

