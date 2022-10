Excelsior knokt zich in slotfase naast NEC, dat voor de zevende(!) keer op rij gelijkspeelt en record evenaart

NEC heeft voor de zevende keer op rij een punt gepakt in de eredivisie. De Nijmegenaren waren lange tijd op weg naar een zege, maar zagen Excelsior in de slotminuten langszij komen. Lazaros Lamprou schoot de Rotterdammers naar een 1-1 gelijkspel.

Door Jeffrey van der Maten



Nee, over de wedstrijd tussen NEC en Excelsior zal over pak ‘m beet tien jaar niet urenlang op verjaardagen worden nagepraat. De remise boeide het publiek weliswaar tot de laatste seconde, maar een memorabele avond in Nijmegen bleef uit. Toch verdiende NEC er een plekje in de geschiedenisboeken mee: slechts drie clubs speelden eerder minstens zeven duels op rij gelijk: Sparta (1992), Feyenoord (1970) en FC Groningen (1982).

NEC leek lange tijd op weg naar de eerste driepunter sinds weken. En dat terwijl de bezoekers enorme kansen kregen om NEC pijn te doen. Vooral Couhaib Driouech moet zich na het laatste fluitsignaal voor zijn kop hebben geslagen. De aanvaller kwam tweemaal oog in oog met Jasper Cillessen, maar slaagde er niet in om de doelman van het Nederlands elftal te passeren.

Ook NEC was niet scherp in de afronding. Voor rust had de videoscheidsrechter nog een streep gezet door de voorsprong van de thuisploeg. Magnus Mattsson dacht zijn ploeg na matig ingrijpen van Excelsior op voorsprong te schieten, maar in de aanloop naar die treffer werd hands geconstateerd. De VAR was NEC sowieso niet gunstig gezind: een smeekbede om een strafschop werd na rust resoluut weggewuifd.

Volledig scherm Oussama Tannane gaat neer in duel met Siebe Horemans en wil een strafschop. © Pro Shots / Stefan Koops

Het leidde tot frustraties op de tribunes in De Goffert, waar fans na afloop de spelers van NEC op een fluitconcert trakteerden. Beide ploegen blijven daardoor in de middenmoot van de eredivisie staan en slaagden er niet in om afstand te nemen van de gevarenzone. NEC en Excelsior hebben tot dusverre tien punten verzameld, slechts vijf meer dan hekkensluiter FC Volendam. Daar mochten de Rotterdammers, die Yassin Ayoub op het oog ernstig geblesseerd zagen raken, Lazaros Lamprou voor danken. De Griekse invaller krulde na 88 minuten spelen fraai raak en bezorgde NEC daarmee hoogstpersoonlijk het remise-record.

