Excelsior kent droomstart nieuw seizoen met zes goals in Eindhoven

Slechts vijf minuten had Ahmad Mendes Moreira nodig om de eerste Excelsior-goal van het seizoen te maken. Hij zette de Rotterdammers vroeg op 0-1 op De Herdgang en dat bleek een aanzet tot een ruime Rotterdamse zege. Joël Zwarts maakte na een fraaie solo nog voor rust de 0-2, maar Excelsior kwam na rust pas écht op gang.



Bekijk hier de samenvatting van het duel.



Thomas Oude Kotte besliste acht minuten na rust de wedstrijd met de 0-3, maar de laatste goal was dat nog lang niet. Via een eigen goal van Justin de Haas werd het twintig minuten voor tijd 0-4, waarna Elías Már Ómarsson er nog een schepje bovenop deed met de 0-5. Damian Timan redde nog wel de eer voor Jong PSV, maar het slotakkoord was wederom voor Excelsior. Ómarsson werd de eerste speler dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen die twee goals achter zijn naam kreeg.



Met de 1-6 zege staat Excelsior nu bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. SC Cambuur won de eerste wedstrijd ook, maar deed dat met 2-0 tegen NEC Nijmegen.