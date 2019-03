Excelsior en PEC Zwolle spelen belangrijke degradatiekraker

FC Groningen wil perfecte thuisreeks van 2019 continue­ren

8:08 • FC Groningen won zestien van de laatste twintig thuiswedstrijden tegen ADO Den Haag. • FC Groningen won net als in 1986 en 1991 voor de derde keer in de eredivisiehistorie de eerste vier thuiswedstrijden van het kalenderjaar. In die jaren werd ook de vijfde wedstrijd gewonnen. • Arbiter is Dennis Higler.