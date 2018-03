Ex-Feyenoorder Kongolo wint arbitragezaak

NEC neemt de koppositie van Jong Ajax over

9 maart NEC heeft in de Jupiler League de koppositie overgenomen van Jong Ajax. De Nijmeegse club was op eigen veld met 3-0 te sterk voor FC Volendam. Jong Ajax verloor voor eigen publiek met 0-2 van Go Ahead Eagles. Daardoor heeft NEC als lijstaanvoerder nu één punt meer dan de Amsterdamse concurrent.