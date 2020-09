Europese wedstrijd Willem II een dag vervroegd

Kopzorgen KNVB om duel Jong Oranje in Belarus: ‘Veiligheid boven alles’

31 augustus De wedstrijd tussen Jong Belarus en Jong Oranje vrijdag in het Torpedo Stadion in Zhodino bezorgt de KNVB hoofdbrekens. Feyenoord en Werder Bremen gaven al aan dat ze het niet zien zitten om keeper Justin Bijlow en aanvaller Tahith Chong naar een land te laten vliegen waar het naast code oranje vanwege het coronavirus ook de politieke situatie behoorlijk instabiel is.