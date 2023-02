Europees succesjaar, maar Vitesse noteert verlies van 4,9 miljoen euro

Het Europese succes beperkt het verlies van Vitesse over het boekjaar 2021-2022. De Arnhemse club komt uit op een tekort van 4,9 miljoen euro. Voor het eerst onder Russische vlag is er geen storting op de bankrekening van de eredivisionist gedaan.

Bij Vitesse kwam in maart 2022 een einde aan het Russische bewind. Onder druk van de oorlog in Oekraïne stapte Valeri Oyf op. Sinds 2010 dichtten de Russen de gigantische gaten in de begroting van de Arnhemse club. Dat betrof in 2013 zelfs 24,5 miljoen euro. In twaalf jaar tijd stopten de Russen 155 miljoen euro in de Gelderse eredivisionist.

De laatste jaren bracht Vitesse de verliezen fors terug. In 2018 volgde een positieve uitschieter, met een winst van 9 miljoen euro. Dat kwam door een Europees succesjaar.

Voor het boekjaar 2021-2022 geldt hetzelfde. Maar de inkomsten van 6,5 miljoen euro na een mooi avontuur in de Conference League, met als eindstation Rome, kunnen miljoenenverlies nu niet voorkomen.

Eigen vermogen

Vitesse dicht het gat ditmaal uit het eigen vermogen. Dat loopt terug van 14,9 miljoen euro naar 10 miljoen. ,,Dat kan nu, maar zulk beleid is niet toekomstbestendig”, stelt algemeen directeur Pascal van Wijk van Vitesse. ,,Dan verdampt het eigen vermogen.”

Bij Vitesse komen na de Russen de Amerikanen. De club wordt overgenomen door Coley Parry met de Common Group. Dat proces loopt nog altijd. Maar de Amerikaan heeft via een lening al geld in de club gestopt. ,,Die lening wordt straks omgezet in een storting of aandelenkapitaal”, legt Van Wijk uit.

Volledig scherm De Amerikaan Coley Parry (rechts) en Vitesse-directeur Pascal van Wijk. © Pro Shots / Stefan Koops

Overname

Voor Vitesse kan de overname niet snel genoeg worden afgerond. Dan kan de club ‘weer stappen vooruit’ maken. Maar het proces vergt veel tijd.

,,Nog zeker wel maanden”, weet Van Wijk. ,,Deze overname ligt extra gecompliceerd. Door de oorlog in Oekraïne is hier bijvoorbeeld ook de sanctiewetgeving van toepassing, ook al staat Oyf helemaal niet op een sanctielijst. En de Amerikaanse wetgeving speelt ook een rol. De aandelen gaan over van een Russische eigenaar naar een Amerikaan. Dat is gevoelige materie.”

Coronaseizoen

Wat betreft de jaarcijfers van Vitesse: die zijn ten opzichte van het seizoen 2020-2021 danig veranderd. Dat komt grotendeels door het coronaseizoen. Ter illustratie: in het afgelopen jaar speelde de club 51 wedstrijden. Een record. ,,Daarvan waren er zeven zonder publiek”, rekent Van Wijk voor. ,,In het jaar 20-21 speelden we 39 duels, waarvan 38 zonder publiek. Dat scheelt miljoenen in inkomsten.”

In totaal zijn de inkomsten in een jaar gestegen van 12,7 miljoen naar 23,6 miljoen. Vitesse boekt zo een grotere omzet dan in het tijdperk voor corona. Daar lagen de inkomsten rond de 16 miljoen. Dat komt door grote sponsorcontracten, met hoofdsponsor eToro en twee wedkantoren. Daarbij is de businessclub booming. ,,We zitten na een dip van tweehonderd leden nu op vierhonderd leden”, stelt commercieel directeur Peter Rovers van Vitesse.

Volledig scherm Danilho Doekhi (rechts, zwarte shirt in duel met de Portugees Andre Silva van RB Leipzig) schittert bij Union Berlin. Vitesse kon de mandekker niet behouden. © AFP

Transfermisère

Tegenover die groei staan slechte cijfers op transfergebied. Technisch directeur Johannes Spors heeft met één transfer geld verdiend voor Vitesse. Dat is zijn eigen vertrek naar Genoa, goed voor een vergoedingssom van circa 1 miljoen euro. Verder komt er nog wat binnen aan doorverkoop via transfers van Mitchell van Bergen (Heerenveen naar Reims) en Milot Rashica (Werder Bremen naar Norwich City). Maar Danilho Doekhi, Riechedly Bazoer, Eli Dasa, Oussama Tannane en Oussama Darfalou zijn transfervrij vertrokken.

,,Echt, we hebben voor Vitesse-begrippen zeker Doekhi en Dasa uitstekende aanbiedingen gedaan, maar wij bleken kansloos”, zegt Van Wijk. ,,Kijk naar Doekhi en Union Berlin. De Bundesliga is wel even wat anders dan de eredivisie.”

Speerpunt

Waarde creëren op het veld en transfergeld binnenharken, is zodoende speerpunt bij Vitesse. ,,Daar zijn we al volop mee bezig, met bijvoorbeeld de contracten van Carlens Arcus, Melle Meulensteen, Million Manhoef, Nicolas Isimat-Mirin, Davy Pröpper en Marco van Ginkel”, legt Van Wijk uit. ,,We binden volop talent. Ook in de jeugdopleiding al. De verbintenis van Maximilian Wittek loopt verder nog door en we kunnen een optie van een jaar lichten op het contract van Matus Bero.”

Vitesse wil ook verlengen met Sondre Tronstad. Maar de Noor heeft de gesprekken gestopt. Daar zit het overnameproces in de weg. De controleur beslist pas over zijn toekomst als er meer duidelijkheid is bij Vitesse. ,,We zijn vol vertrouwen over de overname”, vertelt Van Wijk. ,,We hebben inmiddels al een boekwerk van 500 pagina’s aan de KNVB overhandigd.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Sondre Tronstad (links) heeft een aflopend contract bij Vitesse. Vanwege de onzekerheden rond de overname heeft de Noor gesprekken over een nieuwe verbintenis stopgezet. © Pro Shots / Stefan Koops

Boete

Vitesse heeft ook een boete gekregen van de voetbalbond. De jaarcijfers zijn twee weken te laat ingeleverd. ,,Dat is ook terug te voeren op de overname. We zitten in een woelige periode. Maar de jaarcijfers stemmen ons redelijk tevreden. Vooral op de transfermarkt moeten we een slag slaan.”

