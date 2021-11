Europa vergaapt zich aan ‘recordbreker’ Sébastien Haller: ‘Droom bij Ajax duurt maar voort’

Ajax blijft maar winnen in de Champions League. Na de zege bij Besiktas staat de teller op vijf overwinningen en klotsen de miljoenen in de Johan Cruijff Arena tegen de plinten. Lijken de Amsterdammers langzaam maar zeker te wennen aan de zegetocht in de Champions League, in de landen om ons heen stijgt de bewondering met de week. Vooral de doelpuntenexplosie van Sébastien Haller haalt in heel Europa de ‘headlines'.

Haller is in de buitenlandse media het uithangbord van Ajax dit seizoen. Vijf wedstrijden scoren op rij in één Champions League-seizoen - hij maakte in totaal al negen goals - het zijn Messiaanse en Ronaldo-achtige statistieken uit een inmiddels ver verleden. Alleen Robert Lewandowski (Bayern München) kan nog soortgelijke statistieken overleggen.

Maar Haller? De Franse spits met roots in Ivoorkust zat exact een jaar geleden nog muurvast bij West Ham United. Hij scoorde niet en kreeg bij ‘gratie Gods’ enkele invalbeurten. Hoe anders is dat nu? Zijn doelpuntenexplosie verrast en verbaast de Europese voetbalwereld. ‘Inarrêtable', kopt L’Équipe vandaag. ‘Niet te stoppen!’

,,Na de goal van voormalig Olympique Lyon-spits Rachid Ghezzal voor Besiktas draaide Ajax in de tweede helft de boel om”, schrijft de Franse sportkrant. ,,En één man veranderde alles. Als een vos in de nacht dook hij op. De voormalig aanvaller van AJ Auxerre staat nu op 9 doelpunten in 5 CL-wedstrijden, evenveel als Robert Lewandowski. Haller is nu de eerste speler ooit die in zijn eerste vijf duels in de Champions League negen keer scoort. Hij is een recordbreker.”

De Belgische krant Het Laatste Nieuws zet het feitje nog in een breder perspectief: ,,Haller doet het dus zelfs beter dan Erling Haaland, die 8 keer scoorde in z’n eerste vijf wedstrijden.” En, om het lijstje compleet te maken, dat deden in een grijs verleden ook Alessandro Del Piero en Diego Costa. ,,Haller draait een geweldig seizoen”, schreef de Portugese sportkrant Record.

La Gazzetta dello Sport sluit zich bij de woorden van L’Équipe aan. ,,Wat een dubbelslag voor de Ivoriaan, de topscorer van Europa met Robert Lewandowski! Na de achterstand voor Ajax in Istanboel betrad een bommenwerper het veld”, schrijft de roze Italiaanse sportkrant. ,,Haller had de boel in no time geneutraliseerd. De droom van het Ajax van Haller duurt maar voort.”

In Spanje keek AS nog even terug op de uitleg van Erik ten Hag, die een dag voor het treffen in Istanboel nog had gezegd dat reserves de kans zouden krijgen. ,,Dat deed hij een tikkeltje geïrriteerd omdat de laatste keer dat dat gebeurde de reserves hem enigszins pijn hadden gedaan. Het duel met Besiktas was dus een wake-upcall voor de invallers, maar Schuurs, Tagliafico, Daramy, Neres ze voldeden niet of te weinig. Dus kwam Haller na de rust naar buiten. En binnen een kwartiertje was de schade gerepareerd. Alleen de vlag van de grensrechter voorkwam dat hij in blessuretijd nog een hattrick maakte.”

Ook het Portugese Record staat kort stil bij de verrichtingen van de poulegenoot van Sporting Portugal. ,,Met kwalificatie voor de laatste zestien al op zak heeft Ajax ook de eerste plek in de poule veiliggesteld, met een 1-2 overwinning in Istanboel. Haller bevestigde nog maar eens aan wat voor geweldig seizoen hij bezig is. Hij nam de rol van afmaker namens de Nederlanders weer op zich en staat alweer op negen goals, evenveel als Lewandowski.”

Volledig scherm Sábastien Haller. © EPA