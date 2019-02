Europa League of RKC-uit? Alles kan nog voor enorme middenmoot

Negen ploegen strijden om Europees voetbal én tegen degradatie. Zelfs de nummer acht, VVV-Venlo, waant zich nog lang niet veilig. Twee keer verliezen en het degradatiespook hangt boven De Koel. De marge op nummer zestien FC Emmen bedraagt slechts vijf punten.



,,De eredivisie is volledig genivelleerd’’, vertelt Gertjan Verbeek. ,,Bijna alle clubs kunnen van elkaar winnen of verliezen. We hebben een heel grote middenmoot.’’



De in elkaar geschoven ranglijst heeft volgens de analist verschillende oorzaken. ,,De budgetten liggen tegenwoordig dichter bij elkaar dan voorheen. Voormalige subtoppers als SC Heerenveen en FC Groningen hebben de laatste jaren financieel ingeleverd, terwijl de begroting bij een club als Heracles is gestegen’’, concludeert de oud-trainer van Heerenveen.



Die naar elkaar toe gegroeide begrotingen zijn volgens Verbeek terug te zien in de binnenlandse transferactiviteit van veel clubs. ,,Vroeger konden wij met Heerenveen gemakkelijk spelers kopen van clubs uit het rechterrijtje, maar dat is door de genivelleerde inkomsten bijna onmogelijk geworden. Eigenlijk hebben we zo’n brede middenmoot doordat de voormalige subtop slecht beleid heeft gevoerd.’’