Erwin Beltman over afscheid in de Kuip: ‘Samen met m'n vader toegezongen worden; dat slaat alles’

Ernstig zieke Marco (50) overrom­peld door groots afscheid bij Feyenoord: ‘Kippenvel van al het lawaai’

Het ovationele applaus en het gezang van het Feyenoordlegioen raakten Marco van den Wildenberg (50) zondag in De Kuip tot in het diepst van zijn ziel. De ongeneeslijk zieke Rotterdammer stapt volgende week uit het leven. Midden op het veld en met tranen in de ogen nam hij in de rust van het duel met Go Ahead Eagles op unieke wijze afscheid. ,,Het was zo mooi.’’

23 augustus