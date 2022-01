Erik ten Hag wil focus op kraker tegen PSV: ‘Pas als ze Ajax-speler zijn, zal ik mening geven’

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat Ajax de markt op gaat om na het vertrek van David Neres een extra aanvaller aan te trekken. Dat stelde coach Erik ten Hag, die in aanloop naar de kraker tegen PSV niet wilde ingaan op de interesse in Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren.

,,Er zijn altijd bepaalde posities die moeten worden ingevuld”, reageerde Ten Hag op de vraag of hij sowieso een vervanger van Neres wil verwelkomen. ,,Die kan van buitenaf komen, maar zoals je weet heeft Ajax een buitengewoon goede jeugdopleiding. Dus die vervanger kan ook van intern komen.”

Of het Ten Hag niet uitmaakt als Ajax de komende tien dagen geen werk maakt van aanvallende versterking? ,,We kijken altijd naar kwaliteit. Daar waar mogelijk zijn we altijd alert. Dat betekent ook dat we zullen toeslaan waar het kan. We hebben in ieder geval ons voorwerk gedaan.”

Bergwijn

Ajax is sinds eind vorig jaar bezig met het losweken van Bergwijn bij Tottenham Hotspur. De Amsterdammers liepen daarbij al tegen de hoge vraagprijs aan. Ook het salaris van Bergwijn vormt vooralsnog een struikelblok. Daar kwam deze week bij dat de explosieve aanvaller die Oranje in november nog naar het WK schoot als invaller Spurs met treffers ver in blessuretijd aan de zege hielp tegen Leicester. Daarop benadrukte manager Antonio Conte op Bergwijn te rekenen.

Volledig scherm Steven Bergwijn vervulde onlangs een hoofdrol bij Tottenham Hotspur. © AP

,,Voor Nederland is dat hartstikke fijn, dat een speler met twee geweldige goals een wedstrijd in de Premier League op spectaculaire wijze ombuigt”, ging Ten Hag nog wel in op de glansrol van Ajax’ doelwit, om vervolgens in het midden te laten of hij Bergwijn - en ook Mohamed Ihattaren - op de korrel heeft. ,,Wij doen nooit uitspraken over of we wel of niet in bepaalde spelers geïnteresseerd zijn. Pas als ze speler van Ajax zijn, zal ik mijn mening erover geven.”

Camoufleren en neutraliseren

Ten Hag, die ook stelde de door Napoli begeerde Argentijnse reserve Nicolás Tagliafico dolgraag te willen behouden, gaf na de vele vragen over transferperikelen aan het liefst over de aanstaande kraker tegen PSV te praten. Ajax wil zondag de koppositie in de eredivisie van de Eindhovenaren overnemen. De eerste confrontaties dit seizoen leverden een dikke nederlaag in de strijd om de Super Cup (0-4) en een grote zege (5-0) in de competitie op.

Volledig scherm Nicolás Tagliafico © Pro Shots / Stefan Koops

,,Er zijn altijd bepaalde punten die je daaruit meeneemt. Dat doe je elke wedstrijd. Je maakt een plan, gebaseerd op je eigen kracht, maar ook het camoufleren van je zwaktes en het neutraliseren van de kracht van de tegenstander. Daar hou je rekening mee en daar probeer je op een bepaalde manier op in te spelen”, aldus Ten Hag, die ook nog werd gevraagd naar wie van de titelkandidaten op dit moment het sterkst is. ,,We moeten er niet over praten maar het zondag laten zien. Wij, en zeker de spelers kijken uit naar dit soort uitdagingen.”

Kudus

Ajax beschikt, buiten Afrika Cup-ganger Sébastien Haller en André Onana en de langdurig geblesseerden Sean Klaiber en Maarten Stekelenburg, over een nagenoeg complete selectie. Alleen voor Mohammed Kudus, die volgens Ten Hag wel op schema ligt na een ribblessure, komt de topper zondag nog te vroeg.

