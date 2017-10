Erik ten Hag: van kroonprins tot geplaagd trainer

Daar gingen dikke nederlagen tegen Twente (4-0) en PSV (1-7) aan vooraf. Ten Hag zegt de werkelijke oorzaak van de wisselvalligheid wel te weten. ,,Ik zag vandaag echt wel een ploeg die er voor wilde knokken. De goals vallen alleen veel te makkelijk, we kwamen afspraken niet na. Maar het is vooral dat we op cruciale positie – op ‘zes’ en voorop – belangrijke spelers kwijt zijn geraakt. Wout Brama, Anouar Kali, Simon Maknienok, Jean-Christophe Bahebeck. Dus moeten we vaak noodgedwongen wisselen. Daardoor beginnen we steeds opnieuw, en is het lastig automatismen te krijgen. En dat is wel nodig om te ageren en tegenstanders de wil op te leggen in plaats van andersom.’’



Met de nieuwe nederlaag hangt de vlag er voor de trainer zelf inmiddels totaal anders voor dan enkele weken geleden. In het begin van het seizoen werd hij nog bewierookt als kroonprins van het vaderlandse trainersgilde, een vernieuwer. Her en der werd hij zelfs getipt als mogelijke nieuwe bondscoach. Maar de laatste weken is hij toch vooral een trainer van een ploeg die onherkenbaar voetbal speelt. Van het compact spelende, dynamische Utrecht dat in de zomer Lech Poznan uit Europa knikkerde en bijna datzelfde flikte tegen Zenit Sint Petersburg lijkt in de oktobermaand niets meer over. In plaats daarvan trekt er een zwalkend gezelschap door de eredivisie dat zonder vertrouwen spelend nu ook vroegtijdig zijn Waterloo vond in het bekertoernooi. Op bezoek bij VVV dat Utrecht op alle fronten aftroefde: qua felheid, creativiteit, beleving en doeltreffendheid.