Erik ten Hag snoept Tyrell Malacia af van Peter Bosz en zorgt voor vreugdedansje bij Frank Arnesen

Seizoen­kaar­ten eredivisie: zeven clubs komen fans tegemoet, NEC vraagt grootste geldoffer

Wat te doen met de prijs van de seizoenkaart nu de inflatie recordhoogten bereikt? Zeven eredivisieclubs komen hun achterban tegemoet. ,,Het leven is al duur genoeg’’, zegt PSV bijvoorbeeld. Daar heeft NEC, dat met een stijging van 20 procent de kroon spant, even geen boodschap aan. ,,Wij moeten een inhaalslag maken om in de eredivisie te blijven.’’

22 juni