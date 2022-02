Erik ten Hag na nederlaag: ‘Wat ik hiervan vind? Dat heb ik de spelers goed duidelijk gemaakt’

Erik ten Hag weigerde na de 2-1 nederlaag van Ajax bij Go Ahead Eagles voor de camera uit te halen naar zijn spelers, maar gaf aan dat het in de kleedkamer zeker even gestormd heeft.

Ten Hag werd na afloop door Hans Kraaij jr. gevraagd wat hij van het optreden van zijn team vond. ,,Tja, wat ik hier van vind Hans? Dat heb ik de spelers in de kleedkamer net heel goed duidelijk gemaakt. Ik zal mijn boodschap voor de kleedkamer houden, want dat kan ik hier niet voor de camera herhalen. Het was een wanprestatie, dat is duidelijk.”

De coach van Ajax baalde vooral van het matige aanvalsspel. Toen Ajax in november op 0-0 bleef steken tegen Go Ahead Eagles kreeg zijn ploeg nog 29 kansen, maar vandaag was de kansenverhouding veel meer in balans. Beide team schoten vier keer op doel. ,,We spelen veel te ver bij Haller vandaan, dus we komen veel te weinig in het strafschopgebied. Davy klaassen kwam wel bij hem in de buurt, maar dat zullen meer spelers moeten doen als we het Go Ahead moeilijk willen maken. Zij verdedigen heel goed compact, maar dan zul je voor meer beweging en variatie moeten zorgen om het ze moeilijk te maken.”

Noussair Mazraoui verving in de rust op rechtsback Devyne Rensch, die een matige eerste helft speelde. ,,Ik was altijd met Nous begonnen als hij helemaal fit was geweest, maar hij gaf gisteren zelf aan dat het niet ging.”

Ten Hag moet de boel nu oplappen, want donderdagavond wacht de halve finale in de KNVB-beker bij AZ. ,,Een aanfluiting, wanprestatie of schande? Tja, wat wil je horen Hans? Het was niet goed, maar dit soort dingen gebeuren en met teleurstellingen moeten we ook omgaan. De boodschap was helder voor de spelers, dat is voor mij het belangrijkste.”

Tadic: ‘Veel te slecht voor Ajax-begrippen’

Volledig scherm © ANP Ook Ajax-aanvoerder Dusan Tadic vond dat zijn ploeg in Deventer slecht voor de dag kwam. ,,Dit was geen goede wedstrijd van ons. We geven twee makkelijke doelpunten weggegeven en dan wordt het lastig. We weten dat we na Europese wedstrijden meer moeten brengen. Het wordt 2-1 en we kregen ook nog kansen voor de gelijkmaker. Maar de tegenstanders zakten ver terug en wij namen op een aantal momenten ook niet de juiste beslissingen. Dit is niet goed en we moeten kijken wat er gaat gebeuren. Wij zijn verantwoordelijk en moeten hier een reactie op geven”, doelde de Serviër alvast op de halve eindstrijd in de beker. ,,Want dit kan niet gebeuren. Dit was veel te slecht voor Ajax-begrippen.”

