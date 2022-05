Erik ten Hag na laatste wedstrijd bij Ajax: ‘Er zijn veel dingen die ik zo weer zou doen’

In de allerlaatste wedstrijd van Ajax onder de hoede van Erik ten Hag kwam de landskampioen niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Vitesse. Na afloop was de toekomstig trainer van Manchester United kritisch op zijn ploeg.

,,Het is wat het is", verklaarde Ten Hag voor de camera van ESPN. ,,We maken na rust in een heel kort tijdsbestek twee cruciale fouten. Dan staat de wedstrijd op zijn kop.” De trainer had enorm genoten van zijn ploeg in de eerste helft, waarbij de Amsterdammers dominerend een 1-0 voorsprong veilig stelden.

In de slotfase, kort na de late gelijkmaker van Edson Alvarez, zag Ten Hag zijn ploeg dicht bij de overwinning komen. ,,Weer op de lat, drie keer deze wedstrijd", zei hij. ,,Dat de bal er net niet in ging, was symbolisch. Maar we moeten kritisch zijn, want het consequent verdedigen ging niet goed genoeg, waardoor Vitesse die twee doelpunten in hun schoot kregen geworpen. Defensief had het beter gekund en gemoeten.”

Trots

Dat PSV door het gelijkspel op slechts twee punten van Ajax eindigde, zegt niet veel volgens Ten Hag. ,,We lagen dicht bij elkaar, maar het verschil is er. We hebben het qua puntenaantal ongeveer zo goed gedaan als vorig jaar, terwijl PSV veel meer haalt dan vorig seizoen. De hele competitie was sterk; ook Feyenoord en bijvoorbeeld FC Twente. Het doet me deugd dat zij (Twente, red.) terug zijn waar ze horen. Maar ook AZ, Utrecht en Vitesse zijn sterk. Dan kan je trots zijn als je daar kampioen van wordt.”

Trots oogde Ten Hag ook toen hem werd gevraagd naar zijn vier en een half jaar trainerschap bij Ajax. ,,Je maakt zoveel mee in de afgelopen vier jaar", legde hij uit. ,,Er wordt veel van je managementkwaliteiten gevraagd. Dat maak je pas als het lastig wordt. Er zijn veel dingen die ik zo weer zou doen, want we zijn vier keer kampioen geworden.”