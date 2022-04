Erik ten Hag akkoord met Manchester United: Ajax-coach heeft ook nieuwe assistenten op het oog

Erik ten Hag (52) wordt vrijwel zeker de nieuwe manager van Manchester United. De Engelse gigant heeft in hoofdlijnen een akkoord bereikt over een langdurige samenwerking met de coach van Ajax. Een complete deal wordt spoedig verwacht.

Van een deal was afgelopen week nog geen sprake, maar Ten Hag is begin deze week met Manchester United tot een mondelinge overeenkomst gekomen over een langdurige samenwerking. Door het principeakkoord verlaat de succescoach Ajax na 4,5 jaar om aan de slag te gaan op Old Trafford.

Die overstap hing al even in de lucht, maar Ten Hag wilde inspraak hebben in het spelersbeleid van de afgegleden Engelse grootmacht. The Mancunians bezetten momenteel de zevende plek in de Premier League. United ziet in Ten Hag de manager die de club weer naar de Engelse en Europese top kan stuwen.

Daar dacht RB Leipzig nog een stokje voor te kunnen steken. De Duitse topclub meldde zich begin deze maand voor Ten Hag. Na een stroef eerste gesprek liet de clubleiding van RB Leipzig weten de wensen van de Tukker in te willen willigen.

Ten Hag en kwestie-Onana Columnist Sjoerd Mossou vindt dat de vertrekkende Erik ten Hag de fans en spelersgroep van Ajax in hun hemd zet als hij nu nog kiest voor André Onana. Lees hier de hele column

Assistenten

Tevergeefs, nu blijkt dat Ten Hag toch de uitdaging aangaat in Manchester. Daarvoor wil hij zich laten flankeren door voormalig FC Twente-coach Steve McClaren en Ajax-assistent Mitchell van der Gaag. Ook Robin van Persie behoort tot de potentiële stafleden, maar de brexit bemoeilijkt een overstap van de oud-spits van United.

Volledig scherm Steve McClaren en Erik ten Hag bij FC Twente. © pro shots

De verwachting is dat de komende dagen de laatste plooien (waaronder de afkoopsom voor Ajax) worden gladgestreken en het papierwerk verder wordt klaargemaakt, maar dat de officiële bekendmaking door beide clubs in ieder geval over de bekerfinale van aankomende zondag heen wordt getild. Ten Hag zelf wimpelde de voorbije weken alle vragen over een vermeende overstap naar Manchester United af. ,,Ik focus me alleen op de finales met Ajax”, zei hij meermaals.

Ten Hag wil bij Ajax beslag leggen op zijn derde nationale dubbel. Zondag wacht de finale van de Toto KNVB-beker tegen PSV, op wie de Amsterdammers in de laatste eredivisiemaand ook een voorsprong van vier punten verdedigen. De coach arriveerde in 2018, waarna hij al snel een succesvolle twee-eenheid vormde met de inmiddels opgestapte directeur Marc Overmars. Het duo hielp Ajax aan een nationale en Europese opmars.

Ten Hag begon tien jaar geleden als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles, die hij in zijn eerste en laatste seizoen na zeventien jaar weer naar de eredivisie gidste. Daarop verkaste hij naar de reserves van Bayern München, ook om een kijkje in de keuken van een Europese grootmacht en succescoach Pep Guardiola te nemen. Ten Hag stapte na twee jaar over naar FC Utrecht, die hij weer terugbracht naar de Nederlandse subtop.

Bekijk hieronder de laatste aflevering van Panenka, waarin ook uitgebreid wordt gesproken over de situatie van Erik ten Hag.

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.