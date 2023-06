Érick Gutiérrez lijkt op weg naar de uitgang bij PSV: middenvelder kan terug naar Mexico

Chivas moet enkele miljoenen aan PSV overmaken als de club erin slaagt om het ja-woord van Gutiérrez te krijgen. Eigenlijk wilde hij het liefst in Europa zijn carrière voortzetten, maar op dit moment hebben de Mexicanen goede papieren om hem over te nemen van PSV.

PSV kocht Gutiérrez in 2018 voor 7 miljoen euro. Vooral in het tweede seizoen van Roger Schmidt als coach was de middenvelder van grote waarde in Eindhoven, maar afgelopen seizoen onder Ruud van Nistelrooij viel het aantal speelminuten tegen. Vorig jaar verlengde hij zijn contract in Eindhoven nog tot medio 2025.