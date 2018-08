Érick Gutiérrez alsnog naar PSV

PSV heeft het bod op de 23-jarige international verhoogd en de Mexicanen meldden rond middernacht een akkoord. PSV wilde dat woensdagavond nog niet bevestigen, maar kwam later in de nacht toch met mededelingen op sociale media. Dat er nog altijd sprake was van gesprekken, werd woensdag niet tegengesproken. Trainer Mark van Bommel ging niet op namen in na de overwinning op BATE Borisov, maar gaf wel aan dat PSV zich nog oriënteert.



Gutiérrez leek voor PSV onhaalbaar en de club schakelde door naar alternatieven, maar de hoop op zijn komst werd door PSV nooit helemaal opgegeven. Hij wordt bij PSV herenigd met zijn vriend Hirving Lozano. De sterspeler van PSV hield zich na de overwinning op de vlakte over de komst van Gutiérrez, maar gaf wel aan hem een geweldige speler te vinden.



De Mexicaan moet nog wel medisch gekeurd worden.