Eredivisieclubs slaan handen ineen tegen Super League

,,Het belangrijkste bezwaar is dat sportieve prestaties in de nationale competitie niet van invloed lijken te zijn op het kunnen meedoen aan deze nieuwe Europese competitie”, zegt directeur Jan de Jong. ,,Dit holt het belang van de nationale competities uit, maar vooral tornt het aan de basisprincipes van sport. Presteren moet beloond worden. En iedereen moet in theorie van iedereen kunnen winnen of in ieder geval kunnen uitkomen in wedstrijden tegen elkaar. Dat verklaart ook waarom supporters in diverse landen zo krachtig reageren en ageren tegen dit initiatief. Die hebben dat feilloos in de gaten.”