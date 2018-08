Eredivisieclubs rekenen dit seizoen op herintreders

Door Wietse Dijkstra Meer dan de helft van de eredivisieclubs doet het deze jaargang met één of meerdere herintreders. Betaalbare spelers met in de regel bewezen kwaliteit die met hun buitenlandervaring voor iets extra’s moeten kunnen zorgen. Of juist spelers die in vertrouwde omgeving revanche willen nemen voor een mislukt avontuur over de grens. ,,Veel spelers, zoals Blind, Clasie en Necid hebben het niet waargemaakt in het buitenland’’, noemt voormalig trainer Aad de Mos als een van de redenen voor het grote aantal teruggekeerde voetbalprofs. ,,Tadic is een uitzondering, maar daar betaal je dan ook de hoofdprijs voor.’’

Met Dusan Tadic en Daley Blind zette Ajax deze zomer de toon. Feyenoord, dat eerder al Robin van Persie, Steven Berghuis en de opnieuw vertrokken Jean-Paul Boëtius terughaalde naar de eredivisie, ontving verloren zoon Jordy Clasie met open armen. Maar ook kleinere clubs als FC Emmen, NAC en ADO Den Haag zochten naar bekende gezichten over de grens. ,,Dat valt inderdaad op’’, zegt FC Utrechts technisch directeur Jordy Zuidam, die oud-speler Timo Letschert en Oussama Tannane (ex-Heracles) naar Galgenwaard haalde. ,,Maar het zijn wel allemaal verschillende gevallen. Tadic wilde bijvoorbeeld Champions League spelen. Letschert is geblesseerd geraakt nadat hij ons de stap naar het buitenland had gemaakt. Wij hebben hem kunnen overtuigen van het feit dat hij bij FC Utrecht in een vertrouwde omgeving weer aan speeltijd toe kan komen.’’ Een fitte Letschert is voor FC Utrecht immers een meerwaarde. ,,Dat staat buiten kijf’’, zegt Zuidam. ,,Toen Timo vertrok was hij al geselecteerd voor Oranje. Mooi dat we elkaar hebben kunnen vinden.’’

En zo heeft iedere herintreder zo zijn beweegreden. ,,Moeilijk om te zeggend of er sprake is van een trend’’, zegt Wessel Weezenberg, de zaakwaarnemer van Clasie. ,,Iedereen neemt zijn eigen beslissing. Bij Clasie was het een persoonlijk verhaal. Je ziet wel een generatie terugkeren van spelers die een x-aantal jaren in het buitenland heeft gespeeld en daar inmiddels goed verdiend heeft.’’



Die generatie, waartoe bijvoorbeeld ook Willem II-aanwinst Anita (29) behoort, heeft de eredivisie nog veel te bieden. De Mos snapt daarom wel waarom eredivisieclubs het in die categorie zoeken. ,,Ik vind het wel een goede zaak’’, zegt hij. ,,Er zijn in Nederland maar twee clubs die zich kunnen permitteren om met miljoenen te smijten. De anderen moeten weloverwogen te werk gaan.’’



Neem zijn oude liefde ADO, dat Dion Malone terughaalde en de Tsjech Tomas Necid (ex-PEC Zwolle) op de valreep naar Den Haag lokte. ,,ADO heeft het goed gedaan’’, zegt De Mos. ,,Necid is een speler die je kent uit de competitie. Het is wel lekker als je een goede spits hebt die een balletje kan vasthouden.’’



Ook Zuidam juicht de komst van de herintreders toe. ,,Een aantal van hen zal zeker extra kwaliteit toevoegen’’, zegt hij. ,,Dat is goed voor de eredivisie. Mooi dat die spelers ervoor kiezen om deze stap te maken.’’