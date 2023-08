Eredivisie-topscorer Tasos Douvikas vertrekt voor recordtransfer naar Spanje

Douvikas werd afgelopen seizoen met negentien treffers topscorer van de eredivisie, samen met PSV‘er Xavi Simons. Dit seizoen was de 24-jarige spits nog niet trefzeker. Utrecht nam de aanvaller in 2021 over van het Griekse Voloz. Daarvoor speelde Douvikas voor Asteras Tripolis. In zijn eerste eredivisieseizoen was Douvikas negen keer trefzeker.