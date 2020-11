Eredivisie-topscorer Danilo krijgt belletje van olympisch elftal Brazilië

Wijnaldum trots op aanvoer­ders­band, maar mist Van Dijk wel: ‘Hij is heel erg betrokken’

11 november Georginio Wijnaldum vierde zijn dertigste verjaardag vanavond als aanvoerder van Oranje tegen Spanje (1-1). ,,De eerste helft was lastig”, analyseerde hij direct na afloop voor de camera van de NOS. ,,Maar als we rustig bleven, zag je wel dat er mogelijkheden waren. In de tweede helft deden we het beter.”