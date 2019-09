Eredivisie blijft Walhalla voor aanvallers

Mattijs Manders vertelde zaterdag aan deze site dat we in Nederland minder bescheiden moeten zijn over onze competitie. ,,Van Basten, Romário, Ronaldo, Cruijff, Zlatan: ze hebben allemaal in de eredivisie gespeeld’’sprak de nieuwe directeur van de Eredivisie CV. ,,Maar draag dat dan ook uit. Wees trots op waar we voor staan.’’



Als de ambitieuze Manders met de eredivisie de wereld wil veroveren, zou hij ook kunnen wijzen op een ander unique selling point. Als we in Nederland ergens voor staan dan is het wel voor aanvallend voetbal. En dat is makkelijk te bewijzen, want nergens wordt zoveel gescoord als hier. In de afgelopen speelronde was het weer prijsschieten in de eredivisie met in totaal 46 voltreffers. Na de eerste 51 duel staat de teller alweer op 179. Dat is gemiddeld 3,5 goals per wedstrijd.