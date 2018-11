Eredivisie blijft bestaan uit 18 clubs, geen verbod op kunstgras

De conclusie na twee jaar vergaderen over de ‘Eredivisie nieuwe stijl’ is dat kunstgras niet verboden wordt en dat de competitieopzet hetzelfde blijft. Dat is gebleken uit de persconferentie over de ‘veranderagenda’ van de competitie na de Vergadering van Vennoten.

Door Tim Reedijk

Dat betekent dat de eredivisie vanaf 2021 ook uit achttien clubs bestaat, in plaats van het behandelde voorstel waarbij de competitie zou worden ingekrompen naar zestien clubs met een play-offsysteem om de kampioen te bepalen. Binnen de stuurgroepen is daar geen consensus over bereikt. Wel wordt er nog gekeken naar het systeem voor promotie en degradatie: mogelijk promoveren en degraderen er in de toekomst twee clubs direct in plaats van één.

Het plan om kunstgras af te schaffen en ter compensatie Europese gelden van de topclubs te verdelen met de andere teams in de eredivisie heeft het eveneens niet gehaald. Clubs worden slechts financieel ‘aangemoedigd’ om over te gaan op een natuur- of hybrideveld, van een verplichting is geen sprake.

Verenigingen die wél overstappen op zo’n veld krijgen een bijdrage uit het ‘Europese potje’ ter hoogte van maximaal 350.000 euro per seizoen. Volgens Jacco Swart, voorzitter van de Eredivisie CV, is dat een ‘meer dan serieuze prikkel om clubs hopelijk te doen bewegen om af te stappen van kunstgras’.

KNVB-beker