'Enige nederigheid had FC Twente wel gepast'

FC Twente kwam in de financiële problemen doordat het in het verleden te veel geld uitgaf, maar kan zich nu in de eerste divisie weer gedragen als big spender. En dat steekt. ,,Het is in de eerste plaats geweldig dat FC Twente blijft bestaan’’, zegt Foeke Booy, technisch directeur van SC Cambuur. ,,Het zou te gek voor woorden zijn dat een club met zo’n achterban zou verdwijnen. Maar je krabt je wel achter je oren als je ziet dat er zoveel geld geïnvesteerd kan worden. Het zijn salarissen waarvan je denkt ‘daar had wel enige nederigheid gepast’. De drang om terug te keren is enorm, dan is dit schijnbaar mogelijk.’’



Over de inmenging van de gemeente wil Booy niet klagen. ,,Dat is legaal. De gemeente moest ook wel, want je kan niets met een leeg stadion. Het was de dood of de gladiolen.’’