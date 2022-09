En toen begon oud-GA Eagles-speler Donny van Iperen weer te praten: ‘Op dat moment wist ik: hij wordt geen kasplantje’

Na een ongelukkige botsing op het voetbalveld belandde Donny van Iperen (27) zeven weken geleden niet alleen in coma, ook werd gevreesd voor zijn leven. Inmiddels kan de oud-verdediger van onder meer Go Ahead Eagles weer praten en hoopt zijn broer Joey op verder herstel. ,,Hier hadden we alleen maar van kunnen dromen.”