Emmen-fans moeten er heel wat voor over hebben om hun club aan het werk te zien

Voor deze proef kunnen fans in Drenthe en Friesland zich alleen in Assen en Leeuwarden laten testen op het coronavirus. Inclusief de retourrit moet de Emmenaar zo’n 90 kilometer afleggen, voor de supporter uit Heerenveen wacht een reis van pakweg 60 kilometer. Het leidde her en der al tot boze reacties, onder anderen van burgemeester Eric van Oosterhout. Hij noemde het gebrek aan testlocaties in Emmen een ‘totale flop’.

Seizoenkaarthouder Ferry Roosien kan de frustratie van Van Oosterhout wel begrijpen. Hij woont in Emmen en heeft een kaartje voor het duel van zondag tegen Heracles Almelo, maar kan zich niet in de buurt laten testen. ,,Emmen heeft een eredivisieclub, Assen niet. Ik snap daarom de beweegredenen van de organisatoren niet.’’

Bij de wedstrijd van FC Emmen zijn 1200 fans toegestaan. De vrees bestaat dat Zuidoost-Drenten afhaken voor evenementen, maar Roosien heeft wel een autoritje van een uur of langer over voor een bezoek aan zijn favoriete club. Voor de test gaat hij alleen niet naar Assen, maar rijdt hij nog een stukje verder naar Groningen. ,,Dat konden we mooi combineren met een ander klusje’’, zegt de fan, al seizoenkaarthouder toen FC Emmen nog in de eerste divisie speelde. ,,Het is gewoon clubliefde waar je het voor doet.’’

Volledig scherm FC Emmen - RKC Waalwijk, in de nog lege Oude Meerdijk. © ANP

Al snapt hij dat er ook mensen zijn die niet staan te springen om deze moeite te nemen. Neem bijvoorbeeld de clubmensen, die het hele seizoen zonder negatieve testuitslag het stadion in mochten, maar nu verplicht zijn om naar Assen, Groningen of Zwolle te reizen. Roosien ,,Ik kan me indenken dat ze dan weigeren.’’

Hetzelfde ‘probleem’ geldt voor SC Heerenveen-supporters die zaterdag het thuisduel met PEC Zwolle bezoeken. Het gaat niet bepaald hard met de kaartverkoop. Van de 3400 kaarten zijn woensdagmiddag zo’n 1600 verkocht, met daarbij de kanttekening dat supporters die dit seizoen al twee wedstrijden live hebben gezien ‘pas’ sinds woensdag een ticket kunnen bemachtigen. Mogelijk zitten daar meer fanatiekelingen bij die voor een eredivisiewedstrijd wel een retourtje Leeuwarden over hebben.

Volledig scherm Het Abe Lenstra Stadion. © Pro Shots / Jasper Ruhe