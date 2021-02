Emmen en Heerenveen klaar voor sneeuw: ‘We hebben de oranje ballen opgepompt’

,,We hebben de oranje ballen opgepompt”, zegt de woordvoerder van FC Emmen, dat zaterdag tegen AZ speelt. De standaardzaken rondom mogelijke sneeuw zijn volgens hem geregeld. Zo staat een sneeuwteam klaar voor het geval het kunstgrasveld sneeuwvrij moet worden gemaakt. Hij verwacht dat het vooraf aan de wedstrijd nog wel meevalt. Als het tijdens de wedstrijd gaat sneeuwen, kunnen we er ook niet veel meer aan veranderen, vermoedt hij.

Bij Heerenveen doen ze er ook alles aan om het speelveld klaar te krijgen voor het duel met Vitesse van zaterdagavond en liggen de oranje ballen eveneens klaar. ,,Ik kijk nu naar het veld, daar ligt een groot wit zeil eroverheen en de veldverwarming staat aan”, zegt de woordvoerder.

Volgens de woordvoerder van de Friezen is het eerst maar eens afwachten of en wanneer de sneeuw komt. ,,Met de veldverwarming is er een goede basis en we hebben een grote veldploeg met daarin ook vrijwilligers om het veld sneeuwvrij te maken”, zegt hij. ,,Uiteindelijk is het aan de scheidsrechters te beslissen of een wedstrijd kan worden gespeeld.”

FC Groningen speelt zondagmiddag tegen Feyenoord en wacht af hoe de situatie dan zal zijn. ,,We hebben de sneeuwploeg klaarstaan, maar we kunnen het nu nog niet inschatten”, zegt de club. De veldverwarming staat aan bij FC Groningen, maar is volgens de woordvoerder ook niet opgewassen tegen heel strenge vorst. ,,We spelen pas zondagmiddag, eerder zondag zal er contact zijn met de KNVB.”

De voetbalbond laat weten nadrukkelijk bezig te zijn met het voorspelde winterweer en met de clubs in contact te staan, maar dat er geen algehele afgelasting van de speelronde zal komen. Het wordt per wedstrijd bekeken. ,,Het scheelt dat we geen rekening hoeven te houden met publiek wat naar de wedstrijden komt”, zegt de KNVB-woordvoerder. ,,Maar we letten ook op de veiligheid van spelers, staf en andere betrokkenen.” Scheidsrechters worden in principe ook niet eerder naar de clubs gestuurd om het veld te keuren, de clubs hebben volgens de KNVB ook mensen in huis om daar vooraf al een inschatting van te maken.