Emmen en Heerenveen azen op gewilde Bas Dost

‘Je kunt wel stellen dat de hele club overhoop is gegooid sinds Wim Jonk is aangesteld bij FC Volendam’

FC Volendam staat op het punt om voor het eerst in veertien jaar te promoveren naar de eredivisie. Het dorp is verwachtingsvol en trots. Maar de laatste dagen ging het vooral over de Heen en Weer die niet gebruikt dreigde te worden. Mededorpsbewoner en trainer Wim Jonk wordt intussen bewierookt.

