Emil Hansson redt Heracles, maar kan eerste puntenverlies niet voorkomen

Heracles, vorig seizoen nog actief in de eredivisie, had tot deze speelronde alle drie de wedstrijden gewonnen en kreeg daarin bovendien geen doelpunt tegen. PEC Zwolle en FC Eindhoven zijn na vier duels de enige clubs zonder puntverlies.

De Belg Jarne Steuckers opende in de 20ste minuut de score voor MVV. Nicky Souren verdubbelde halverwege de tweede helft de voorsprong voor zijn elftal door een afvallende bal beheerst laag in de hoek te plaatsen. Hansson zorgde in de 73e minuut voor de aansluitingstreffer en in de blessuretijd krulde hij de bal in de verre hoek (2-2).